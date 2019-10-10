Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli il başkanlarımız, değerli belediye başkanlarımız, dava arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye, kritik bir dönemden geçtiği şu dönemde yaptığımız istişarelerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu hakikati AK Parti içinde hayata geçiriyoruz. Buradan milletimizin her bir ferdine AK Parti saflarına katılmak için çağrıda bulunuyorum. AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, enerjisini, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizden beklentim büyük kongre sürecini buna göre yönetmenizdir. Partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Kuruluşundan bugüne davamıza emek veren, değer katan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye demokraside ve ekonomide gösterdiği atılımla bölgesinde ve dünyada etkili konuma yükseldi. Bu süreçte pek çok engeli aşmak mecburiyetinde kaldık. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Ülkemizin yükselişini durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz içeride nelerle uğraşırsak uğraşalım asıl hedeflerimizden şaşmadık.

İçeride başarılı olmayınca sınırlarımızda yeni tehditlerle karşımıza çıktılar. DAEŞ diye karanlık bir örgütü kullanarak ülkemizi kana bulamaya çalıştılar. Ekonomiyi de bir silah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. Türkiye'nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Saldırıların hepsini boşa çıkarttık.

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DÜNYA Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki 2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı

Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7500 sınırlarımızın dışında 8500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta adeta hapsettik. Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimiz sayesinde başarıya ulaştıracağımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şuan bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi konuşanların hangisi verdi. Bunlar kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan, Almanya'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi. Biz 5500 DEAŞ'lıyı geri gönderdik.

"Bize laf edemezsiniz!"

Bunlar sadece laf üretiyor biz ise iş üretiyoruz. DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kim getirdi? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin.

Suriye'nin birliği için verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız.

Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi'yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış bu harekatı kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu işler daha kolay olacaktı.

OYNAT 00:00 Erdoğan'dan Sisi'ye: Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeci Sisi'ye sert tepki gösterdi. Erdoğan 'Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilen Mursi'nin mahkemede ölmesine neden oldun. Ailesinin defnetmesine bile izin vermedin' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Operasyona işgal hareketi derseniz kapıları açarız"

Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963'ten beri oyaladınız. AB'ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş. İstediğiniz kadar saldırın biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz.

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Türkiye'nin belki de Suriye'nin topraklarındaki tek meşru güç olarak varlık gösterdiğine işaret eden Erdoğan, "Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" diye konuştu.

Erdoğan AB'ye seslenerek, "Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz. İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz" dedi.

OYNAT 00:54 Kara propagandalara böyle cevap verdi: Terbiyesizler herifler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Henüz operasyona başlanan bir yerde Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından Türkiye sivilleri bombalıyor diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.

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"DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır"

Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.

DEAŞ'lılar hakkında Erdoğan şunları söyledi:

"Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. DEAŞ ile mücadele çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa, Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. Halen geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı 851'dir. "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum." dedi.

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"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz"

Erdoğan,konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."

"1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta." diye konuştu.

Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilinin 50'si Kürt kökenli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim için önemli olan kökenden ziyade insan olmak." ifadelerini kullandı.

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"Harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var"

Erdoğan, "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var, biz buna çalışıyoruz. Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz. Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin." şeklinde konuştu.

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Erdoğan, "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Türkiye ile hareket eden Suriye Milli Ordusunun da asla böyle niyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

"109 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tüm NATO üyesi ülkelere seslenen Erdoğan, "Başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor. Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor." dedi.

"Diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar." dedi.

"Bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

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"Sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Erdoğan, " Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin de başını ezmiştir." dedi.

Erdoğan, konuşmasında Saff suresi 13. ayetini okudu "Nasrun minallahi ve fethun garib"

(Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke'nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü'minleri müjdele!)