Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'da Türk vatandaşları tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer karşıladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daki zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

"Cumhurbaşkanımızın omuzundaki yükü hafifletmeye çalışacağız"

Almanya'nın Nürnberg şehrinden Prag'a gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fatma Elcivan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "1994'ten beri Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürüyorum Refah Partisi zamanından beri. Bugün Cumhurbaşkanımızla ilk defa yakın olabildim 94'ten beri. O kadar heyecanlıyım ki Cumhurbaşkanımızı gördüm, onun omuzlarındaki yükü gördüm. Elimizden geldiği kadarıyla Cumhurbaşkanımızın omuzundaki yükü hafifletmeye çalışacağız. Yabancı ülkede olmamıza rağmen Cumhurbaşkanımızın omuzundaki yükü hafifletmeye çalışacağız. Onun yanındayız, arkasındayız. Onu asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

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Salim Elcivan - Fatma Elcivan

"Cumhurbaşkanımız 'aynen devam et bu şekilde savunmaya' dedi"

Erasmus kapsamında Ostrava Teknik Üniversitesi'nde ders anlatmak için Çekya'da bulunan Amasya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Rabia Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbeti şöyle özetledi:

"Biz Ostrava'da uluslararası bir toplantı yapmıştık. Avrupa'daki tüm ülkelerin üniversitelerindeki görevli hocalar gelip 'uluslararası projeler kapsamında öğrencileri nasıl çekebiliriz' diye bir çalıştay yapılmıştı, ben de o çalıştaya katılmıştım. Çalıştayda Letonya'dan bir hoca Türkiye'yi çok yerdi. Şu anlamda yerdi, 'Türkler, dil noktasından çok zayıflar öğrenciler geldiğinden biz çok problem yaşıyoruz.' dedi. Ve eğitim noktasında Türkiye'nin çok zayıf olduğuna değindi, o yüzden de içeride Türk hocaların olup olmadığını bilmiyordum. Sözünün bitirmesini bekledim. Ben özellikle Matematik eğitimi noktasında kıyas etmesini istedim. Çünkü bizim matematik eğitimimizde lisede gösterdiğimiz eğitimi onlar üniversitede gösteriyorlar. Biz ileri düzey matematik gösteriyoruz. Kaldı ki dil eğitimi noktasında da onlar kendi dillerinin haricinde İngilizceyi ana dili gibi konuşuyorlar. Bizim bu anlamda eksik olmamız ya da geliştirmeye çalışmamız çok tabii. Ama bundan dolayı da eğitim sektörünü, eğitim sistemini yermeleri çok acıydı. Bende karşı çıktım tabii. Uzun bir müddet konuşma yaptıktan sonra özür diledi. 'Evet haklısınız' dedi. Cumhurbaşkanımıza anlatınca güzel bir tepki verdi. 'Aynen devam et bu şekilde savunmaya' dedi."

Rabia Balcı









Uid rhein-neckar Bölge Heyeti Başkanı Sevgi Gocuk ve Necdet Gocuk

Necdet Gocuk

Erasmus kapsamında Ostrava Teknik Üniversitesi'nde ders anlatmak için Çekya'da bulunan Amasya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Rabia Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbeti şöyle özetledi: