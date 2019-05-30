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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib'deki rejim saldırıları ele alındı. İki lider, G20 Zirvesi'nde görüşme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı.

"İdlib'de ateşkese odaklanılması gerekiyor"

Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

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