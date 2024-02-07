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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da: Bizim tartışmalarla kaybedecek enerjimiz ve vaktimiz yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor. Erdoğan, ''Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayacağız'' açıklamasında bulundu. 'Bölgeye yapılan yatırımların bizzat takipçisiyiz' diyen Erdoğan, ''Herkes siyasetçi olabilir ama herkes devletçi olamaz. Bize düşen mümkün olanı değerlendirmektir. Bizim tartışmalarla kaybedecek enerjimiz ve vaktimiz yoktur'' ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:35 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:53 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


Sevgili Şanlıurfalılar, yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dün deprem şehitlerimizi Fatihalarla yad ettik. İnşası tamamlanan konutların kura çekimini gerçekleştirdik. Bugün de Şanlıurfa'da da inşası biten 1314 konutun anahtar teslim törenine katılacağız.


Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Tarih boyunca medeniyet merkezlerinden biri olan Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Ülkemize kazandırdığımız eserlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı alması için bizzat takipçisi olduk.


Kardeşliğimizi, birliğimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Maddi manevi değerleri ile bereketli olan bu şehir içinde pek çok zorlukları barındıran yapıya sahiptir. Şehrin hep daha iyiye gitmesi için gayret gösterdik. Şanlıurfa'nın kalbimizde ayrı yeri var.


Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı da bu hüsniyet ile belirledik. En az kırgınlığa yol açacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.


Mesele hizmetse üzerimize kimse yok


Geçmişte bizimle yol yürüyüp de yolunu değiştirenlerin tercihi kendilerini ilgilendirir. Boşa harcayacak enerjimiz yok, işimize bakacağız. Herkes siyasetçi olur ama devletçi olamaz. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmalarına çekmesine de izin vermeyiz. Bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Şanlıurfa
#AK Parti
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