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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerin 2071'e kadarki içme suyu planı hazır

Baraj ve arıtma tesislerinin hizmete alımı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin 2071 yılına kadarki içme suyu planlamasının yapıldığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarının gittikçe azaldığına dikkat çeken Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan su kanunun hazırlanması için de çalışma yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerin 2071e kadarki içme suyu planı hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara'nın içme ve kullanma suyu meselesini uzun vadeli olarak çözüme kavuşturan Gerede Sistemi’nin de bulunduğu 5 adet tesisin hizmete alımı için düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız birbirinden önemli 5 eseri resmen hizmete alıyoruz. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta.

Ankara'nın 2050'ye kadar ihtiyacını karşılayacak

Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen Ankara'da su sıkıntısı çekilmemesinin nedeni bu projedir. Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz. Ankara susuzluğu yaşamayacak.

Su kaynakları iklim değişikliğiyle azalıyor

İnsanoğlu kendisine bahşedilen nimetleri israf etmemeli. Tüm canlıların hakkını gözetmeli. Bugün ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz. Su kirliliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor.

Suyu korumak vatanı korumakla eş

Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur. 2025 yılında kadar 700 milyon insanın su kıtlığı nedeniyle göç etme ihtimali var. Şehirlerimizin 2071 yılına kadar içme suyu planlamasını yapmış bulunmaktayız.

Su kanunu için çalışma yapılıyor

45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Yaptığımız tesislerle su depolama kapasitesini yükselttik. 26 adet yer altı barajı inşa ettik. Bu sayıyı 150'ye yükselteceğiz. Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Şehirlerimiz içme suyu yaşamasın diye içme suyu eylem planı hazırladık. Bu planla illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız' ifadelerini kullandı.
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