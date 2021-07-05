Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerin 2071'e kadarki içme suyu planı hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara'nın içme ve kullanma suyu meselesini uzun vadeli olarak çözüme kavuşturan Gerede Sistemi’nin de bulunduğu 5 adet tesisin hizmete alımı için düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız birbirinden önemli 5 eseri resmen hizmete alıyoruz. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta.

Ankara'nın 2050'ye kadar ihtiyacını karşılayacak

Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen Ankara'da su sıkıntısı çekilmemesinin nedeni bu projedir. Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz. Ankara susuzluğu yaşamayacak.

Su kaynakları iklim değişikliğiyle azalıyor

İnsanoğlu kendisine bahşedilen nimetleri israf etmemeli. Tüm canlıların hakkını gözetmeli. Bugün ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz. Su kirliliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor.

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Suyu korumak vatanı korumakla eş

Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur. 2025 yılında kadar 700 milyon insanın su kıtlığı nedeniyle göç etme ihtimali var. Şehirlerimizin 2071 yılına kadar içme suyu planlamasını yapmış bulunmaktayız.

Su kanunu için çalışma yapılıyor

45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Yaptığımız tesislerle su depolama kapasitesini yükselttik. 26 adet yer altı barajı inşa ettik. Bu sayıyı 150'ye yükselteceğiz. Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz.