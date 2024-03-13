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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta: Sinsi oyunu bozduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adliye Meydanı'nda Şırnak Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, ''Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık'' ifadelerini kullandı. 'Sinsi oyunu bozduk' diyen Erdoğan, ''Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle bu sinsi oyunu bozduk'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:15 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:52 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

31 Mart Yerel Seçim hazırlıklarını Şırnak'ta devam ettiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adliye Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, ''Güney sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenlik koridoruyla ateşin ülkemize sıçramasını önlüyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık. Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik'' dedi.



Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;

Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.


Bin yılı aşkındır medeniyetimizin, inancımızın nabzının attığı bu şehri biz Allah için seviyoruz. Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz. Rabbim bu kutlu ayda ibadetleri kabul eylesin. Bizler kendi evlerimizde oruçlarımızı tutarken yakın coğrafyamızda durum hiç iç acıcı değil. Sahip olduğumuz huzurun şükrü için Ramazan ayı önemli bir fırsat.


Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık.


En küçük bir vizyonları yok. Tekrar istikrarsızlık günlerine dönmemizi istiyorlar.


Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir.


Şırnak'la aramıza girmek için her türlü yolu deneyenler oldu. Kalpsiz bir vücut olur mu. Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz.


"Sinsi oyunu bozduk"


Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle bu sinsi oyunu bozduk.


Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenlik koridoruyla ateşin ülkemize sıçramasını önlüyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık.


Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik.


Kardeşliğimize sahip çıkarsak, fitne sokmak isteyenlere fırsat vermezsek, emin olun daha fazlasını gerçekleştireceğiz.


Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara, Türkiye'nin önü de ufku da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır.


"Daha kararlı ve güçlüyüz"


Artık sadece daha kararlı değil, daha güçlüyüz. Ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı yürüyoruz. Şu anda milli gelirde 11. sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla bu işi başaracağız. Hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.


31 Mart'ta mili irade bayramını hep birlikte kutlayacağız. Şırnak'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız? Gönlümüzün sultanı Şırnak'ın bize vereceği destek ayrıca önemlidir.


Seçime az kaldı, bunun için hep beraber gece-gündüz çalışacağız. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlere yaptıklarımızdır. Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 yeni derslik inşa ettik.


Sağlıkta toplam 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta 11 bin 111 konut yaptık. Kentsel dönüşümde 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şırnak'a son 21 yılda 7 baraj inşa ettik.


Çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Enerjide Şırnak'a, İdil'e ve Silopi'ye doğal gaz arzını sağladık.


Gabar'da günlük petrol üretimi günlük 37 bin varili geçmiş durumda. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek yıl sonunda da 100 bi varile geçmeyi hedefliyoruz. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Adliye Meydanı
#AK Parti
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