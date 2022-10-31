Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

"SOMALİ'NİN YANINDAYIZ"

Somali’nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali’nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

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