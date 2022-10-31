Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

"SOMALİ'NİN YANINDAYIZ"

Somali’nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali’nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Somali’de terör saldırısı: 100'den fazla ölü var
DÜNYA
Somali’de terör saldırısı: 100'den fazla ölü var

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon: 100 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon: 100 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
GÜNDEM
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
Bakırköyde korkunç olay

Bakırköy'de korkunç olay

​Köprüye çarpan TIR otomobilin üstüne devrildi.
Acil serviste duygulandıran görüntü

Acil serviste duygulandıran görüntü

'Hastane kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardılar.
Instagramda erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.

Anayasa değişikliği ile aile kurumunu korumayı hedefliyoruz.

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.