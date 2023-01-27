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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi duyurdu: Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 109 ton altın rezervinin işleneceği Bilecik'teki maden tesisinin açılışında yaptığı konuşmada Karadeniz gazının Mart ayı sonu itibarıyla hanelere verilmeye başlanacağını açıkladı.

15:21 . 27/01/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının Mart ayının sonunda evlere verilmeye başlanacağını açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;
"Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin üzerinde. Ülkemizi son 20 yılda bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdik. Arama-sondaj faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi hikayemizi yazıyoruz. 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğal gazı bugün 81 ildeki 753 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık.

"Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz"

Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfededursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sıraya yükseldik.
Dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bunu milli şebekemize bağlamak için 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz."

Dönmez: En önemli aktör sahneye çıkmak üzere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimi gün Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin son görüntüleri paylaşmıştı. Bakan Dönmez,
"Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere"
ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, geçtiğimiz gün Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin videolu paylaşım yapmıştı.

"Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" i
fadelerinin kullanıldığı paylaşımda, çalışmalardaki ilerleme sürecini anlatan Bakan Dönmez, sahadaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızla sürdüğünü , kuyulardaki sondaj çalışmalarının ise büyük oranda bittiği bilgisine yer verdi.

Deniz tabanındaki çalışmalarda ilerleme oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu belirten Bakan Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk altın dökümünü yaptı: En fazla üretim yapılan üç büyük madenden biri olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk altın dökümünü yaptı: En fazla üretim yapılan üç büyük madenden biri olacak

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki, 109 ton altın rezervinin işleneceği Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Tesisin en çok altın üretimi yapılan ilk üç 3 madenden birisi olacağını belirten Erdoğan, "İlk külçe altının dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. Tam kapasite ile üretime geçtiğinde ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 3 madenden biri haline gelecek" ifadelerini kullandı. Madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis, yıllık üretime yüzde 15'lik katkı sağlayacak.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Bilecik
#Karadeniz gazı
#Altın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi duyurdu: Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz
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