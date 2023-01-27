Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi duyurdu: Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki, 109 ton altın rezervinin işleneceği Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Tesisin en çok altın üretimi yapılan ilk üç 3 madenden birisi olacağını belirten Erdoğan, "İlk külçe altının dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. Tam kapasite ile üretime geçtiğinde ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 3 madenden biri haline gelecek" ifadelerini kullandı. Madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis, yıllık üretime yüzde 15'lik katkı sağlayacak.