Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi duyurdu: Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının Mart ayının sonunda evlere verilmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, geçtiğimiz gün Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin videolu paylaşım yapmıştı.
Deniz tabanındaki çalışmalarda ilerleme oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu belirten Bakan Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.
Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.