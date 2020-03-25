Cumhurbaşkanı Erdoğan toplam koronavirüs sayılarını açıkladı: Evde 53 bin izleme, hastanede 8 bin 554 vaka takipte, 797 kişi tamamen iyileşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs enfekte ve karantina altında olan toplam kişi sayısını açıkladı. Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında iyileşen koronavirüs hasta sayısını da kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.