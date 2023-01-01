Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yeni bir uyanış ve şahlanış içerisinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Türk dünyası güçlü devlet geleneği, vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni bir şahlanış içinde. Çok boyutlu ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız.
Meydanı boş bırakırsanız terör örgütlerinden misyonerlere kadar her türlü kirli yapılar devreye gider. Türkiye olarak hedefimiz, yeni çağın lider ülkelerinden olmaktır.
Yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik olarak görenler yanılgıya düştüklerini anlayınca çok geç olacaktır.
Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır.
Ayrıntılar geliyor...