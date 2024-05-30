Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vatanımızın dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum. Tatbikatta sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kendi askerlerimizin dışında 45 ülkeden 2 bine yakın personel katılıyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde gündüz safhası icra edilmeye başlandı.









"Hiçbir ülke hedef alınmıyor"





Tatbikata destek verenlere teşekkür ediyorum. Efes 20204 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Barışı destekleme harekatına dayalı senaryo ile icra ediliyor. Ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Siber güvenlikte farkındalığa katkı yapacaktır. Milli sistemleri de tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah ve aracın denemesini yapacağız.





Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri de yine tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. Tatbikata kamu kurumları ile sivil sanayi kuruluşları da dahil edildi. Biz savunma sanayii dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı ile geliştirmeye çalışan, bunun mücadelesini veren bir ülkeyiz. Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyduk.









Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Aynı zamanda 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık. Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanıyor. Efes-2024 Tatbikatı'nı savunma sanayiindeki tecrübemizi dostlarımızla paylaşma anlayışımızın yeni bir sembolü yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Tatbikat programındaki savunma sanayii ürünleri sergisinde yer alan silahlar, araçlar ve sistemler ülkemizin ulaştığı noktayı ortaya koymaktadır.





Türkiye küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir. Çatışmaların olduğu bir coğrafyada bulunuyoruz. Kavganın değil barışın, iş birliğinin tarafıyız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bize uzatılan eli havada bırakmayız. Bizimle iş birliği isteyen herkesle bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak için pek çok adım attık. Türkiye küresel gelişimlerin uzağında bir ülke değildir. Çatışmaların ve krizlerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile barışı tesis etme çabamız savaş lobileri tarafından engellendi. Dünyaya ekonomik maliyeti artan bu savaşın ne zaman sona ereceğini kimse bilmiyor.









"Türkiye teröristan kurulmasına asla izin vermeyecek"





Suriye'de hala kaos hakim. Örgütün Suriye uzantısı terösistan kurma hedefi ile bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Haraç vermeyenlerin öz topraklarından sürülmesinden çocuk askere kadar her yola başvuruyorlar. Bölgemizi hedef alan sinsi planın olduğu anlaşılıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Kuzey'inde örgütün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz. DEAŞ'a karşı mücadele eden, hezimete uğratan tek ANTO müttefiki biziz. Biz bu hokkabazlıklara prim vermeyiz. Söz konusu milletimizin güvenliği olunca hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bölücü örtüğün ve hamiliğini yapan güçlerin emrivakilerle hiçbir yere varamayacaklarını göreceklerine inanıyoruz.





Komşumuz Irak da çatışmalardan yorgun düşmüş durumda. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Afganistan'dan Somali ve Sudan'a kadar barışın ve huzurun hakim olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ülkelerin güvenliğini kendi ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış penceresi heba edilmemeli.





İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları artıyor. 15 binden fazla çocuk 10 binden fazla kadın Filistin topraklarında öldürüldü. 2,3 milyon insan göçe zorlandı.





"Savaş değil apaçık bir soykırım"





Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. Camileri, hastaneleri, kiliseleri vurmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. Bunu görmezden gelenler bu suça ortak oluyorlar. Ahlak ve vicdan sahibi kimsenin bu cinnet tablosunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu vahşet tablosu karşısında Türkiye kendisinden bekleneni yapmakta. Gazze'de ateşkes temini için çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sorumluların hesap vermesi için atılan tüm adımları destekleyeceğiz. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Etrafımız ateşkes çemberiyken ülkemizin güçlü olması bizim için tercihten öte mecburiyettir.





TSK'nın sahada en üstün sistemlerle donatılması temel gereklilik. 2002'den bu yana savunma sanayide millilik için seferberlik gösterdik. 2002'de 5,5 milyarlık projeler yürütülürken şimdiki projeler 96 milyar doları aştı. İHA ve SHİA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.



