Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'zübük siyasetçi' tiplerini gördü

31 Mart Yerel Seçim programını Afyonkarahisar'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, 'Demokrasimizi, vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyunlarını sizlerle bozduk' açıklamasında bulundu.





Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;





Burası yaratana bir can borcum var diyerek milletimizin bekası için borcunu ödemiş bir şehir. Afyonkarahisar için ne söylesek eksik kalır. Genel seçimlerde yüzde 64 gibi bir oyla bize destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.





Güçlü desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyunlarını sizlerle bozduk. Teröristlerin başını birlikte ezdik.





Gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi kritik kararlarda bulunacağız. Afyonkarahisar bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı’ndan yapacaktır, buna inanıyorum. Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımları ile ilk asrın eksikliklerini önemli ölçüde telafi ettik. Yeni asır ülkemizi zirveye çıkarmanın asrı olacaktır.





Şehirlerimizi çevreye duyarlı tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş yerleşim yerleri olarak geliştireceğiz. Katılımcı, kaliteli yönetimler ile şehirleri geleceğe hazırlayacağız. Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız.





'Muhalefetin ne tecrübesi var ne eseri var'





Muhalefetin ne tecrübesi ne eseri var. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimiz için tek önerileri yok. Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor. Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin. Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerde ülkeye hayır gelmez.4Bölücü örgütün temsilcileri ile demlenmeyi tercih ettiler. 31 Martta milletin tokadını yemekten kaçamayacaklar.





Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız.





'Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi'





Yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz işimize odaklanıyoruz. Türk savunma sanayinin guru günlerinde birini yaşadık. Türkiye kritik aşamayı geride bıraktı. KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler.





139 milyar lira tutarındaki yatırımları hatırlatayım. 11 bin 200 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık. Sosyal yardımlarda 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 53 adet sağlık tesisi yaptık. Pek çok yol projemiz var. Gar binasını restore ettik. YHT hattı yapımı devam ediyor. Afyonkarahisar- Ankara arası bir buçuk saate düşecek.





Eser ve hizmet yarışında kimse bizimle boy ölçüşemez. Afyonkarahisar'ı kalkındırmayı sürdüreceğiz. Her zaman belediye başkanlarımızı destekleyeceğiz. Bir belediye düşünün ki kiminle hareket edecek. Demlenenler varsın demlensin biz işimize bakacağız.







