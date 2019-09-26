Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiyeye hareket etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye’ye hareket etti.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saate göre 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Türkiye’ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat’ta eşlik etti.

Yetkililer uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, New York JFK Havalimanı’ndan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer uğurladı.

Bir çok isim eşlik ediyor

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.


Öğle saatlerinde Türkiye'de

  • ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçağın Perşembe günü öğle saatlerinde Ankara’da olması bekleniyor.
PKKlı terörist böyle vuruldu

PKK'lı terörist böyle vuruldu

​Hainin kafasındaki kamera son anlarını kaydetti.
Annelerden annelere çağrı

Annelerden annelere çağrı

HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde.
BizeAllahın hediyesi

'Bize
Allah'ın hediyesi'

82 yaşındaki Emin amca, ​engelli oğlunun tüm bakımını üstleniyor.
Aileye haber verenler gözaltında

Aileye haber verenler gözaltında

​Derede bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü.
Arazi bakıyorlar

Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda yeni gelişme.
5 bin sürücüye sigara cezası

5 bin sürücüye sigara cezası

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması' dün başlamıştı.
Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

"Benim sorumluluğum altında gerçekleşti kabul ediyorum"
Bir deprem daha

Bir deprem daha

​Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Mide bulandıran<br>operasyon

Mide bulandıran
operasyon

​Kağıthane'de 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti bulundu.
'Bidon 11'e seçildi

'Bidon 11'e seçildi

'​Yılın en kötü kadrosu'nda bir Beşiktaşlı.
İndirim geliyor

İndirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Ortak TV kanalı kuruluyor

Ortak TV kanalı kuruluyor

​Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın kanalı İngilizce yayın yapacak.
3 banka<br>taşıtta faizi indirdi

3 banka
taşıtta faizi indirdi

​Anlaşmalı markalardan alanlara 0,49 faiz imkanı.
Emniyet<br> kemeri mucizesi

Emniyet
kemeri mucizesi

​150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktılar.
Üzerlerinden<br>TIR geçti

Üzerlerinden
TIR geçti

Konya'da TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
S-400 Türkiye'de niye olmasın?

S-400 Türkiye'de niye olmasın?

Erdoğan'dan ABD'ye 'S-400 ilişkileri bozmasın' mesajı.
Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

​İngiltere'den sonra Polonya birimi de iflas etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.