Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
"Kapsamlı ve verimle bir görüşme yaptık.
Kıbrıs milli davamız.
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devlettir.
Rum tarafı siyasi gücü, ekonomik refahı paylaşmak istemiyor.
Ada'daki iki halkın barış ve emniyet içinde yan yana yaşayacakları bir çözümün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz.
Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz.
Eski dönemin ezberleriyle, iğneyle kuyu kazmak bizi bir yere götürmez.
Kıbrıs Türkü'nün refahını artırmak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik.
Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
Erhürman'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:
"Halkımın görmezden gelinmesi mümkün değildir.
On yıllardır çözülemeyen bir sorun var.
Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.
Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri yok sayan hiçbir formül uygulanabilir değildir.
