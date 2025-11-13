Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ortak basın açıklaması

18:0513/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısında konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kapsamlı ve verimle bir görüşme yaptık.

Kıbrıs milli davamız.

Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devlettir.

Rum tarafı siyasi gücü, ekonomik refahı paylaşmak istemiyor.

Ada'daki iki halkın barış ve emniyet içinde yan yana yaşayacakları bir çözümün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz.

Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz.

Eski dönemin ezberleriyle, iğneyle kuyu kazmak bizi bir yere götürmez.

Kıbrıs Türkü'nün refahını artırmak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik.

Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.

Erhürman'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Halkımın görmezden gelinmesi mümkün değildir.

On yıllardır çözülemeyen bir sorun var.

Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.

Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri yok sayan hiçbir formül uygulanabilir değildir.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Tufan Erhürman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: 13 Kasım 2025 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatı