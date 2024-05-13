Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'ten güçlü iş birliği mesajı: Çözemeyeceğimiz sorun yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğim yıl 6 milyar dolar olan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz.









FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

Azınlık konusunda iki ülke arasında beşeri bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin, Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını Yunanistan ile açık tutuyoruz. Türkiye kültürel mirasın korunması konusunda örnek alınan bir ülkedir. Kariye Camimizi yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi de herkesin ziyaretine açıktır.

"Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "anlayış ve ilişki ortamının devamlı daha olumlu bir şekilde geliştiğini" söyledi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bunun, 10 ay içerisinde yapılan dördüncü görüşme olduğunu belirten Miçotakis, "Bu görüşmelerin sayısı da şunu gösteriyor; iki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Bu pozitif ilişkiler çok olumlu bir günlük yaşamı gerçekleştirmemize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı ve imzalanan mutabakat zaptının ardından bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlılıklarını gösterdiklerini dile getirdi.

Özellikle güven artırıcı önlemlerin ve diğer pozitif işbirliği gündeminin istikrarı sağlayacak önemli alanlar olduğunu kaydeden Miçotakis, bu yaklaşımın somut sonuçlar verdiğini söyledi.

Miçotakis, bu sonuçların "kazan-kazan" zemininde elde edildiğine işaret ederek, yatırımların arttığını, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin gün geçtikçe geliştiğini ifade etti.

Türk-Yunan iş insanlarının martta önemli bir konseyde bir araya geldiğini belirten Miçotakis, bu konsey üyelerinin çalışmaları sayesinde ortaya konulan hedefi gerçekleştirmek konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Miçotakis konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

İş birliğimizi her gün geliştiriyoruz.

Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlıyız.

İsrail'in bir terör saldırısının ardından verdiği kurbanlardan sonra Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ı Türkiye'nin bir değişik yaklaşımla, değişik bir nitelemeyle gördüğünü biliyoruz.

Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz. Ve Gazze'deki sivil insanların, vatandaşların korunması gerektiği konusunda hemfikiriz.

Refah'ta gerçekleştirilecek bir kara işgalinin ve hücumunun kabul edilmez bir harekat olacağı konusunda da hemfikir kaldık.

BM Genel Sekreteri'nin yardımcısının söylediği gibi Güvenlik Konseyi'nin ön gördüğü yapıcı görüşmeler sayesinde iki tarafın bu sorunu bir özüme bağlayacağını umduğunu söylemişti biz de buna katılıyoruz.

Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine destek vermektedir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı görüş ayrılıklarımıza rağmen kazan-kazan zemininde bir iş birliğine açık olduğumuzu söyleyebiliriz.

Erdoğan'dan Miçotakis'in yüzüne karşı Hamas tepkisi

Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Kendi topraklarını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Buna karşı sizlerin de BM'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa ortak olmadınız. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.