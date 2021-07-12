Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Srebrenitsa yüreğimizi kanatmaya devam ediyor"

Srebrenitsa'da katledilen kardeşlerimizin yarası yüreğimizi kanatmaya devam ediyor. Avrupa'nın ortasında BM'nin gözü önünde işlenen Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Demokrasi, özgürlük dersi verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor.

"Gençlerimizi yalan ve iftiralarına alet ediyorlar"

Bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi hiç çekinmeden alet ediyorlar. Gençlerle her buluşmamızda bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor.

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"Gençlerimiz en güzel şekilde geleceğe hazırlanıyor"

'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor araştırıyor dünyayı takip ediyor. Kendilerini geleceğe en güzel şekilde hazırlıyor. Gençlerimizin başarı grafiği sanattan teknolojiye her alanda yükseliyor.

Türkiye genelinde spor tesisi sayısını iki kattan fazla artırıp 3 bin 915'e çıkardık. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değil. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her gencimizin mesuliyetini taşıyoruz.

Tek bir gencimizin dahi terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara fırsat vermedik vermeyeceğiz.

"Gençler ben sizden ümitliyim"

Türkiye'nin gençleri onlar adına ahkam kesenlerden çok daha sağduyulu şekilde dünyayı okuyor. Gençler ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.