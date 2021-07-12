Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalan siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar

Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne olacak bu gençlerin hali" diyenlere inat gençlerin sürekli okuyup araştırdığını ve dünyayı takip ederek kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırladığını söyledi. Gençler üzerinden yürütülen algı çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi hiç çekinmeden alet ediyorlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Srebrenitsa yüreğimizi kanatmaya devam ediyor"

Srebrenitsa'da katledilen kardeşlerimizin yarası yüreğimizi kanatmaya devam ediyor. Avrupa'nın ortasında BM'nin gözü önünde işlenen Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Demokrasi, özgürlük dersi verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor.

"Gençlerimizi yalan ve iftiralarına alet ediyorlar"

Bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi hiç çekinmeden alet ediyorlar. Gençlerle her buluşmamızda bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor.

"Gençlerimiz en güzel şekilde geleceğe hazırlanıyor"

'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor araştırıyor dünyayı takip ediyor. Kendilerini geleceğe en güzel şekilde hazırlıyor. Gençlerimizin başarı grafiği sanattan teknolojiye her alanda yükseliyor.

  • Türkiye genelinde spor tesisi sayısını iki kattan fazla artırıp 3 bin 915'e çıkardık. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değil. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her gencimizin mesuliyetini taşıyoruz.

Tek bir gencimizin dahi terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara fırsat vermedik vermeyeceğiz.

"Gençler ben sizden ümitliyim"

Türkiye'nin gençleri onlar adına ahkam kesenlerden çok daha sağduyulu şekilde dünyayı okuyor. Gençler ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri ortaya dökülüyor
OYNAT 00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri ortaya dökülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşte sizler de görüyorsunuz. Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabbim bizi bu tür ayıplardan muhafaza eylesin, diyorum.' şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
Tarlayı sürerken şoke oldu

Tarlayı sürerken şoke oldu

​Sert bir cisme çarpan çiftçi hemen ekiplere haber verdi.
BiP güncellendi

BiP güncellendi

Artık 15 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Kafatası çöktü

Kafatası çöktü

​Kemiklerini 6 ay boyunca kendi karnında sakladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.