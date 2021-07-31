Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat ve Marmaris'teki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak, yetkililerden son gelişmelere dair bilgi alacak.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürmüştü.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetmişti: "İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.

Manavgat’tan acı haber: Alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi hayatını kaybetti
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Manavgat’tan acı haber: Alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi hayatını kaybetti

Kilis’te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı
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Kilis’te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı

"Konutları en kısa sürede bitirip teslim edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

Kumluca’da paraşüt ve paramotorlarla orman nöbeti
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Antalya’nın yaz mevsiminde en fazla orman yangınına maruz kaldığı Kumluca ilçesinde herkes teyakkuza geçti. Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde mahallede yaşayan 80 gençten oluşan afet komisyonu oluşturuldu. Emekli polis memuru Bahattin Karaöz, önderliğinde, kafe işletmecisi Cüneyt Karaöz başkanlığında oluşturulan afet komisyonu, 24 saat dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.
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Gençler motosiklet ve otomobillerle mahalledeki orman içi yollarda sürekli devriye görevi yürütüyor. Gençler ayrıca drone, paramotor ve paraşüt yardımıyla havadan gözetleme yapıyor. Karadan göremedikleri yerler ise denizdeki tekneler tarafından gözetleniyor. Mahalle içinde görülen şüpheli kişiler güvenlik kuvvetlerine bildiriliyor. Mahalle üstündeki orman yangın gözetleme kulesi ile irtibat kuruyorlar
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Mahalledeki ormanların yanmaması için gerekirse 24 saat uyumayacaklarını belirten Karaöz Afet Komisyon Başkanı Cüneyt Karaöz(33), “Geçmişte de orman yangınlarına duyarlıydık. Ama şu anda daha çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. O yüzden mahallemizin gençleri ile organize olup güvenlik güçlerimize itfaiyeye ve devletimize yeterince yardım etmek istiyoruz. Yangını ne kadar önceden belirleyebilir, önlem alırsak o kadar faydalı oluruz.
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Bu yüzden mahallemizde bir afet komisyonu kurmaya karar verdik. Mahallemizde 5 ayrı noktasında gece gündüz 24 saat ring atan gençlerimiz var. Nöbetleşe olarak bunları (yangını) takip ediyorlar. Şüpheli kişileri görürsek, jandarma ile irtibat halindeyiz. Şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Yangın meydana geldiğinde megafonla anons yapacak kişiyi arıyoruz. Anonsu duyan komisyon, önceden hazırladığımız tırmıklarla, su tankerleriyle yangına itfaiyeden önce ilk müdahale edecek” dedi.
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Kumluca’da paraşüt ve paramotorlarla orman nöbeti
Antalya'nın Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkiinde 80 genç kendi aralarında orman yangınlarını önlemek amacıyla afet komisyonu kurdu. Gençler drone, paramotor ve paraşüt yardımıyla havadan da gözetleme yapıyor.

Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde: Alevler kısmen kontrol altında
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Kentte, 4 gün önce Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi’ndeki 20 ayrı nokta çıkan yangınlar, kontrol altına alındı.
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Yüreğir'deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı.
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İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı.
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Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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Aladağ ilçesi Pos mevkisinde 4 gündür devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
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Bu yangının da kısmen kontrol altına alındığı, rüzgarın etkisiyle büyümemesi halinde kısa sürede tamamen söndürülebileceği bildirildi.
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Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde: Alevler kısmen kontrol altında
Adana'nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.


"Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç."

Evi küle dönen ailenin sözleri duygulandırdı: Başka ihtiyacı olana verin
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Evi küle dönen ailenin sözleri duygulandırdı: Başka ihtiyacı olana verin
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın sonrası destek ekiplerinin çektiği görüntüler yürekleri yaktı. Evi tamamen yanan bir ailenin çaresiz bakışlarına şahit olunan görüntülerde ev sahibinin yardımların tamamını almayıp, “başka ihtiyacı olana verin” dediği anlar duygulandırdı.


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