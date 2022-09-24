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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kampanyanın startını Sakarya'dan verdi: Seçime kadar 81 ilde kesintisiz devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye" kampanyasının startını Sakarya'da verdi. 2023 seçimlerinde 6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kampanyanın startını Sakaryadan verdi: Seçime kadar 81 ilde kesintisiz devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin umudu genç kardeşlerim. Gözümüzün nuru genç kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemin tüm gençlerine selam gönderiyorum.

2023'e giderken ebedi ve ezeli kardeşliği yeniledik ve şimdi sizlerle birlikteyiz.

8 ay sonra siz (gençler) birilerini deli edeceksiniz. Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum. Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Adana'da 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Samsun'da Teknofest'te gençlerimizle ufuk turundaydık. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerimizle bir aradayız. Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Bugün Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur.

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar.

Sosyal medya illüzyonlarıyla, altı boş vaatlerle kimsenin sizin yönlendirmesine izin vermeyin.

Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz.

Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.

Gençlerimizi rahat bırakın, gençlerimize yalan söylemeyin, karamsarlık aşılamayın, gençlerimizin modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz.

Sosyal konut kampanyamıza kulp takmak için akıl almaz iftiralara başvurdular, hiçbirine kulak asmadık.

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