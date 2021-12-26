Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana NFT tabanlı İstanbulun Dijital Anahtarı hediye edildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' ve tablo hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğana NFT tabanlı İstanbulun Dijital Anahtarı hediye edildi
Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdopan'a NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

AA
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