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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılı mesajı, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Erdoğan, yayımlanan 2018 yılı mesajında, istihdam seferberliği ve terörle mücadele başta olmak üzere önemli konulara dikkati çekti.

Haber MerkeziAA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılı mesajı, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Erdoğan, "İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık." dedi.

"2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli seçimlerle aynı yılın kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımdan ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz."

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