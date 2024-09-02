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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

18:12 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:39 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Arşiv- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Erdoğan görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
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