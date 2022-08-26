Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' mesajı: Millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/zFCepKzPej