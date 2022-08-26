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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' mesajı: Millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Büyük Taarruz mesajı: Millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Malazgirt Milli Parkı'nda kıldı
OYNAT 02:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Malazgirt Milli Parkı'nda kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bölgede bulunan Erdoğan, düzenlenen törenin ardından Milli Park içindeki alana geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bayrağımızın dalgalandığı her yerinde huzur yeri olarak görünmesinin sebebi budur. Kardeşlerim, Anadolu'nun adım adım medeniyetimizin maddi ve manevi unsurlarıyla işlenmesi süreci hem kılıçla hem kalemle hem kalple olmuştur. Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri daralananlar, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu şehitler onların da özgürlüğünün, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler'' dedi.

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