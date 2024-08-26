Türk tarihinde ağustos ayının ayrı bir yeri ve önemi var. Çünkü 26 Ağustos 1071'de başlayan Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusu hezimete uğradı.
Bundan tam 9 asır sonra 1922'de yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz ile Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un kahramanları için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.