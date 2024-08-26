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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un kahramanları için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı. Erdoğan X paylaşımında, "Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

19:25 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:25 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı.

Türk tarihinde ağustos ayının ayrı bir yeri ve önemi var. Çünkü 26 Ağustos 1071'de başlayan Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusu hezimete uğradı.

Bundan tam 9 asır sonra 1922'de yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz ile Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un kahramanları için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."
ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Büyük Taarruz
#Mustafa Kemal Atatürk
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