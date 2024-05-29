Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması: Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ama sağlık sayım yapılamadığı için iki katı olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi de büyüyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Bir de şunu çok açık kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler ülkemize gelecek turistleri uyarmaya başladı. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Hayvanları koruma kanununu biz çıkardık. Sahipsiz köpek sayısını yakala kısırlaştırmak metoduyla çözmek istedik ama olmadı. Şu anda bizim artık bu sorunu köklü bir şekilde çözmemiş şarttır. Bu sorunu çözmüş ülkeleri inceliyoruz. Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu çığlığa kayıtsız kalamayız. Sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz.