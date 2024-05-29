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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması: Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.

Halil Akkoç
13:55 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:20 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iade-i ziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşülmesine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Görüşmeme için hiçbir bir neden, sebep yok" açıklamasında kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek sorunu ile ilgili konuştu: Önceliğimiz sahiplendirme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ama sağlık sayım yapılamadığı için iki katı olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi de büyüyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Bir de şunu çok açık kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler ülkemize gelecek turistleri uyarmaya başladı. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Hayvanları koruma kanununu biz çıkardık. Sahipsiz köpek sayısını yakala kısırlaştırmak metoduyla çözmek istedik ama olmadı. Şu anda bizim artık bu sorunu köklü bir şekilde çözmemiş şarttır. Bu sorunu çözmüş ülkeleri inceliyoruz. Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu çığlığa kayıtsız kalamayız. Sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#CHP
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