Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması: Tarih verdi

Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iade-i ziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşülmesine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Görüşmeme için hiçbir bir neden, sebep yok" açıklamasında kullandı.
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13 saat önce