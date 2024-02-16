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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bizim cumhur ittifakımız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir'' ifadelerini kullandı. Konuşmasına emeklilere müjde vererek devam eden Erdoğan, ''Bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bir artış planlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:25 - 16/02/2024 الجمعة
Güncelleme: 15:32 - 16/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

31 Mart Yerel Seçim Programı'na Ordu'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap etti. 'Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız' diyen Erdoğan, ''İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik'' dedi.


Erdoğan açıklamalarında şöyle devam etti;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Güzelliği sayılmayan, vatanına, devletine gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği iftiharımız Ordu... Her bir insanını hasretle selamlıyorum.


Şahsıma verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek netlikte gösterdi. Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için çalışacağız.



'Biz, bizimle kardeş olanlarla yürüdük'


Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik.


Biz, bizimle bir olan, diri olan, kardeş olanlarla yürüdük. Bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, kifayetsiz muhteristir. Ordu hokkabazlıklara değil esere ihtiyacı var.


Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. bizim onlarla işimiz yok.



Bizim cumhur ittifakımız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir.


Biz yola çıktıklarımızla yolumuza devam ederiz. Ordu vizyonu ile, projesi ile 31 Mart'a hazırdır. Hilmi Güler'i ile, tüm ilçe belediyeleri ile geleceğe yürüyor mu? İki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimiz ile bütünleşirsek Ordu'nun tarihi sıçramasını hiçbir engel durduramaz.


Pankartları görüyor musunuz; "Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan" eyvallah. "Dava adamlığı önemli mülktür, ihanet edenlerde bulunmaz", "Ordulu bilir işini, durmak yok"


31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz?



CHP gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan siyasetimiz yok


Rabbime hamd ediyorum, bana böyle yol arkadaşları lütfettiği için. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bizim CHP gibi ne tek parti utancı var ne de yalan üzerine kurulu siyaset utancı var.


Hasret gidermek, vatandaşın desteğini istemek için her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'dayız, bugün Ordu'dayız. Buradan da Giresun'dayız.


Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse yok. Kara kaşımıza kara gözümüze millet bizi sandıktan çıkarmıyor değil mi? sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda programda projede yarışacak rakip tanımıyoruz. Karşımıza çıkanların bir kısmınınım kendilerine bile hayrı yok.



AK Partili büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda Ordu'nun kılına zarar gelmez


Yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda Ordu'nun kılına zarar gelmez. Samsun'dan Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Şimdi de yine aynı şekilde yola devam. Ülkeye faydası olmayan partiler stratejilerini kaybetmek üzerine kurmuşlar.


Bir iziniz bile yoksa, millete derman olacak teklifiniz yoksa, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Bugüne kadar hüsnüniyetle çıktığımız hiçbir yolda yaya kalmadık.


Kafalarında dolaştırdıkları 40 tilki ile önümüze çıkanların sonu hayırlı durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlamakla uğraşsınlar biz ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz. 130 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Ordu'ya.


Ordu'ya 57 sağlık tesisi kazandırdık. Şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Yüzde 93'ü bitti. TOKİ vasıtası ile 4 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 millet bahçesi projemizden Gürgentepe'yi tamamladık.


Ulaştırmada 50 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 150 km'ye çıkardık. Şehrimizdeki dağları tünelleri aşarak uzakları yakın ettik.


Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabını tamamladık, diğer etapları 2025'bitiriyoruz. Yıllık 2,5 milyon kapasiteli Ordu Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık.


Geçen yıl yolcu trafiği neredeyse 1 milyona ulaştı. Ordulu çiftçilerimize 5 milyar lira tutarında destek verdik. Ordulu iş insanlarımıza 3 milyarı aşan prim teşviki verdik.



'Emekli ikramiyesini 3 bin liraya çıkarıyoruz'


Ordu'ya getirdiğimiz yatırımlar özetin özeti olarak bile saymakla bitmiyor. Önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri bakanlıklar ile Ordu'muzu büyütmeye, güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Milletimiz her türlü sorunu bizim sorunudur.


Kalkınma programlarımızı, insanımızın ve şehirlerimizin meselelerini yakından takip ediyoruz. Küresel gelişmelerin etkisi ile ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli sürecin insanımızı nasıl yorduğunu biliyoruz. Bir de 6 şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık maliyeti eklememiz gerekiyor.


Vatandaşlarımızın çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısına imkan sağladık. Acı reçeteler yerine dengeleri politikaları yeğledik. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Bütçeyi hazırlarken tüm kesimlerin satın alma gücünü gözettik. Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz.


En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak. Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik.


Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Şu anda olumsuz bir gidiş yok tam aksine olumlu bir gelişme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Şu anda olumsuz bir gidiş yok tam aksine olumlu bir gelişme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır dönüşünde bir gazetecinin, ‘Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD'nin F-16 tedarik sürecinde adım atmasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun bir süreden sonra olumlu hava yakalandığı yorumları yapılıyor. Gerçekten de Ankara-Washington arasında olumlu bir atmosferden söz edebilir miyiz?’ sorusunu yanıtlayarak, "ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da ‘üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor’ diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa bir proje yapıydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa bir proje yapıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, "Dikkat edin, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Kandil'den Pensilvanya'sına terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman, 'altılı masa' denilen proje yapının ve cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi." dedi. Ayrıca Erdoğan, Adıyaman'ın ilçelerinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ordu
#31 Mart Yerel Seçimleri
1 ساعة قبل
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