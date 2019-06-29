Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iki günlük G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değerlendirmede " Japonya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve bugün sona eren G20 2019 Osaka Zirvesi, küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olmuştur. Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye’nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

"Çok verimli bir ikili görüşme"

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşemeye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik."

ABD Başkanı @realDonaldTrump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/vvrg3ENgwM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 29, 2019

Putin ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesine ilişkin ise "Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık. pic.twitter.com/QqZhzS8gWz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 29, 2019

"Ortak bakış açısına sahip"

Macron ile görüşmeye ilişkin ise Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye-Fransa ilişkilerine dair birçok konuyu masaya yatırdık, ülkelerimiz arasındaki meselelerin çözümüne ve ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ortak bir bakış açısına sahip olduğumuzu teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerini Türkçe'nin yanı sıra görüşme gerçekleştirdiği liderlerin dillerinde de yaptı.

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