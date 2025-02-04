Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, üniversite öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını açıkladı. Programda günlük bin 83 ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Emek vermeden, ter dökmeden istiklalin hayali dahi kurulamaz. Geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak millet olarak mücadele etmek zorundayız. İş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. Biz hamdolsun bu konuda çok titiz bir milletiz.
Göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini 4 temel sütün üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendini güvende hissettiği müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu.
Gençlere istihdam müjdesi
Ticaret savaşları
ABD ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları takip ediyoruz. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş gücü piyasalarımız başta olmak üzere ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz.
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi
Eylem planındaki 24 eylem maddesi ile kadın, engelli ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdamı artırılacaktır. Çalışma hayatında fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrımcılıkla mücadele edilecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz.