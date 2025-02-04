Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira





#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/XxuafoD6SV — Yeni Şafak (@yenisafak) February 4, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Emek vermeden, ter dökmeden istiklalin hayali dahi kurulamaz. Geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak millet olarak mücadele etmek zorundayız. İş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. Biz hamdolsun bu konuda çok titiz bir milletiz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini 4 temel sütün üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendini güvende hissettiği müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu.

Gençlere istihdam müjdesi

Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programıyla üniversiteli gençlere iş imkanı sunacağız. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek. Bu program her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

Ticaret savaşları

ABD ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları takip ediyoruz. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş gücü piyasalarımız başta olmak üzere ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz.

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi