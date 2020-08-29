Daha güçlü olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülke olarak, millet olarak her geçen gün daha iyiye gidildiğini söyledi. Büyük Çamlıca Camii’nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camideki cemaate seslendi. Koronavirüsten korunmak için tedbirlere uyulmasını isteyen Erdoğan, “Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır” dedi.

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MÜJDELERİN DEVAMI GELECEK

Erdoğan, şöyle devam etti: “Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun inşallah.”

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TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Cuma namazının ardından Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’ne geçen Erdoğan, aracında kendisini arayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Daha sonra güzergahı üzerinde bulunan Üsküdar Nato taksi durağında makam aracını durduran Erdoğan, aracından inerek taksi durağına ziyarette bulundu. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çay içen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

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