Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na kuruluş yıl dönümünü kutlaması

"Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."