Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanlığı'na 'Muhtarlık' talimatı: Mutlaka gündeme alalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;









'Sakarya'daki kaza ile ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor'





Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.





Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum.





Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.





'Muhtarlarımızı her alanda destekledik'





Muhtarlar Toplantısının 53.'sünde sizinle beraberiz. Milletin evine bu gazi mekana hoş geldiniz. Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. Muhtar hizmet binalarının mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.





Şehirlerimizi, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcilerle bir araya gelmeye önem verdik.





Muhtarlarla bu derece yakın, bu derece ilişki kuran başka cumhurbaşkanı bulamazsınız. Niçin bu kadar yakın irtibat halindeyiz, çünkü muhtar bu ülkenin yönetim piramidinin temelidir. Sırt sırta verinde 85 milyona en iyi şekilde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bize bu konuda her desteği veriyor muhtarlarımız. Biz de muhtarlarımızı her alanda destekledik. Büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi ihdas ettik. Maaş ve diğer özlük haklarını münasip seviyeye getirdik.





'Muhtarlık kurumunun yeniden ele alınması gerekiyor'





Afet sonrası yapılan yardım dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.





Vatandaşlar arasındaki bağın sağlıklı olmasını muhtarlarımız temin ediyor. Muhtarlık kurumunun yeniden ele alınması gerekiyor. Lağvedilmesi ile ilgili önerilere katılmıyoruz. Pek çok vazife üstlenen muhtarlarımız hem şehirde hem kırsalda gerekli. Teknolojideki gelişmelerle muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülebilir.





'Biz buralara 'Muhtar bile olamaz' manşetlerini çiğneyerek geldik'





Muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayacağımızı söyledik. Muhtarlarımız bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. İçişleri bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın yeniden yapılandırılması için çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, valilerimizin, bakanlıklarımızın görüşlerini alarak çalışmayı yapalım. Biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik.





Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun. Milletimize sorun, aklını vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun, diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyecek.

2024'te 51 ilimizde daha 179 muhtarlık hizmet binamızın yapımına başlıyoruz. Muhtarlık kurumu bizim idari sistemimize mahsus bir yapıdır. Vatandaşlarımızla belediye ve valilik arasındaki bağın sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını muhtarlarımız sağlıyor.





'Muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi elbette düşünülebilir'





Muhtarlar bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir, muhtarlarımızla 85 milyon tüm vatandaşlarımıza dokunabileceğimizi biliyoruz. 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlar daire başkanlığı kurduk. Muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi elbette düşünülebilir.





Türkiye dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Bu topraklar insanlığın en gözde en eski yerleşim yerleri olması nedeniyle gözlerin olduğu coğrafyadır. Bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız canı ile istikbalini korudu.





'Yola çıkan düşmanlar 40 yıldır PKK ile aynı sinsi emelin peşinde koşuyor'





Türkiye dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Bu topraklar insanlığın en gözde en eski yerleşim yerleri olması nedeniyle gözlerin olduğu coğrafyadır. Bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız canı ile istikbalini korudu.





Son bir buçuk asrımız zorlu geçti. Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz sürecin ardından yeni bir dönemin kapısını açtık. Her dönem başka görünüm ile yola çıkan düşmanlar 40 yıldır PKK ile aynı sinsi emelin peşinde koşuyor. Hamd olsun bugüne kadar emellerine ulaşamadılar ama asla da vazgeçmediler. 21 yıldır devletimiz ve milletimiz adına bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün dedik ve ödüyoruz. Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde ve tüm dünyada neye tekabül etiğinin farkına varamamış olmasıdır.





Ülkemizdeki siyasetin içler acısı bizi üzmekte. Tek devlet, tek bayrak tek millet tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimiz.