Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İlham Aliyeve Laçın tebriği
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e Laçın tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyet ve tebriğini iletti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İlham Aliyeve Laçın tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Güney Kafkasya’da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.

Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan’la bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Laçın'da 30 yıl sonra tekrar ezan sesi yükseldi
OYNAT 00:21
Laçın'da 30 yıl sonra tekrar ezan sesi yükseldi
Azerbaycan ordusunun kontrol altına aldığı Laçın'da 30 yıl sonra ezan okundu.

İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Şiledeki vatandaşlara seslendi: İnanıyorum ki çok daha farklı bir ses getireceksiniz

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.