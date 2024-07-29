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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı: Derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Halil Akkoç
14:20 - 29/07/2024 lundi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kenan Işık
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