Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı: Derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
ifadelerini kullandı.
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