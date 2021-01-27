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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Militan' tepkisi: Siyaset değil beşinci kol faaliyeti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP'nin 'Militan' açıklamalarına yönelik "Bugün devletin valisine kaymakamına askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

18 yıllık iktidarlarımız döneminde vesayet güçlerinden devlet içinde çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehdidine maruz kaldık. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamaya çalıştık. İnsanlarımız devletin her kademesinde dertleriyle ilgilenen bir kadroyla karşılaştı. Gece gündüz demeden çalıştık. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük. 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık.

AK Parti'nin eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Milletle gönül bağı kurmak yerine afedersiniz Stokholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına makarnacı dediler, mülteci, yobaz, göbeğini kaşıyan adam dediler. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak' serzenişiyle içlerindeki kini ortalığa saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar.

"MİLİTAN" TEPKİSİ

  • Bugün devletin valisine kaymakamına askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir.

CHP Genel Başkanı akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri CHP'nin rövanşist siyasetinin tasviye edildiği bir dönem olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet kendi Bizans oyunlarına devam etsin biz asıl gündemimize odaklanacağız
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet kendi Bizans oyunlarına devam etsin biz asıl gündemimize odaklanacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Muhalefeti kendi bunalımlarıyla, kendi sığ tartışmalarıyla, kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak asıl gündemimizle uğraşacağız' dedi.


Her karışında bir yiğit yatan bu ülkeyi büyük bir tutkuyla seviyoruz. Türkiye'den başka vatanımız yok. Bizim rehberimiz bu kutlu davayı elden ele taşıyan ilim, hikmet ve gönül erleridir.

Biz hiç bir zaman CHP'ye göre politika belirleyen bir parti olmadık. Hep kendimizle, kendi projelerimizle yarıştık. Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu ülke için hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz ona bakacağız. Muhalefeti kendi Bizans oyunlarıyla başbaşa bırakacak, asıl gündemimize odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaseti yaparak oyalansınlar, biz enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız.

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