Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'sıfır sonuçlu siyaset' göndermesi: Ne ülkeye ne millete faydası dokunur

31 Mart Yerel Seçim Hazırlıklarına Ağrı'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Kavşağı'nda halka hitap etti. Erdoğan, ''Şimdi birileri yine çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler'' dedi.

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;





Ağrı, asırlarca irfanımıza, kültürümüze, değerlerimize dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktı. Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan Ağrı, cesaretiyle yiğitliğiyle hep örnek oldu.





2019 mahalli idareler seçimlerinde tercihini AK Parti’den yaparak muhabbetimize karşılık vermiştir. Geçtiğimiz Mayıs ayında arzu ettiğimiz neticeleri alamasak da 31 Mart’ta Ağrı’nın yeniden tercihini AK Parti’den yapacağına inanıyorum.

"Gözümüzü geleceğe diktik"





Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma adımlarını hayata geçirmekle kalmadık. Türkiye Yüzyılı ile gözümüzü geleceğe diktik. Burada 40 bin kişi olduğunu emniyetten öğrendim. Bu 40 binle beraber 31 Mart’ta yürüyor muyuz?

"Milletin iradesine ipotek koyanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak?"





Şimdi birileri yine çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Bu uğurda baskıların sembolü olan CHP’yi bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Artık demokrasiyle, yönetim biçimiyle tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı, Ankara’ya çok uzaktı. İstanbul’a çok uzaktı. Dünya’ya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye’nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerimize teknolojiyi sunmamız sayesinde bir adım, bir tık uzaklık mesafesinde.





Sırtını örgüte dayayan, siyasi temsilciler de İstanbul’da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendilerini kurtarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini CHP’nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine hizmet edenler mi yerine getirecek.

Yıllardır mecliste oldukları halde, milletin, şehirlerimizin en küçük meselesine çözüm üretmeyenler mi Ağrı’ya eser kazandıracak. Bugüne kadar bunların eseri var mı? Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne de Diyarbakır umurlarında. Bunlar için tek önemli şey İstanbul’daki, Brüksel’deki Washington’daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulanlar da soluğu oralarda alıyor.





Unutmayın, başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin yaraşığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışan kirli oyunlar olamaz. Milletimizi bu dönemle hesaplaşmasını gerçekleştirdik.

Muhalefete 'sıfır sonuçlu siyaset' göndermesi





Sizi ananızın ak sütü gibi haklarınıza kavuşturmak için bugünlere geldik. Dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyor. Bu vizyonu da Ağrı ile birlikte hayata geçirelim istiyoruz.





Birbirleriyle kavga etmekten, birbirlerine çalım atmaktan ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyor. Derdi Ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet diyoruz.





Eğitimde 5 bin 232 adet yeni derslik inşa ettik. İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Ağrı’ya yüksek öğretim yurtları açtık. 43 spor tesisi inşa ettik.





Sağlıkta Tatnos Hastanesi başta olmak üzere 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve Şehircilikte TOKİ aracılığıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.





Ağrı’daki 5 millet bahçemizden 4’ünü bitirdik. 16 km’den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4 bin 500 km’ye çıkardık.



