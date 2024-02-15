Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Milleti 'tıpış tıpış oy verecek' kitle olarak gören CHP yine aynı devam ediyor

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP'de tek gündemin seçim sonrası yönetimi ele geçirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar" dedi.





Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;





Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor.





Maalesef bu sabah da Bursa açıklarında bir kargo gemisinin battığı haberini aldık. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha Erzincan’a ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.





Sandıkta da bizden desteğini esirgemedi. Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimin her ikisinde de Samsun’daki kardeşlerimiz yüzde 62’şer oy oranıyla şahsıma ve Cumhur İttifakı’na destek verdi.





İnşallah Samsun, 31 Mart’ta şehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı’nın yanında yer alarak yine destan yazacaktır. Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin her anını gerçek belediyecilikle vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.









'CHP yine aynı kafayla yola devam ediyor'





Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla ' milleti tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı kafayla devam ediyor.





Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.





Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar.





Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İBB’ye seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez.





Bu vatan bize ecdadın emaneti. Diğer alanlarla birlikte şehirlerimizi evlatlarımıza daha güçlü bir vatan miras bırakmakla mükellefiz. Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle bereketlendirmek, her bireyin derdine derman olmak boynumuzun borcudur.

"Eser ve hizmet siyasetinde rakip tanımıyoruz"





Türkiye’yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, şehirlerimizi içindeki insanlarıyla hayallerine kavuşmak bize nasip olacaktır.





Cumhur İttifakı’nın alametifarikası eser ve hizmet siyasetidir. Son 21 yılda bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Eser ve hizmet siyasetinde rakip tanımıyoruz.





31 Mart akşamı Samsun’dan bir başka ses çıkacak. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde orada yaptığımız yatırımları özeti özeti mahiyetinde olsa da anlatıyoruz.





'Samsun'a 21 yılda 181 milyar TL kamu yatırımı yaptık'





Hatırlanmayan ve hatırlatılmayan her şey unutulmaya mahkumdur. Ülkenin ve milletin kazanımları unutulunca birileri hemen eski Türkiye güzellemeleri yapıyor. Samsun’a son 21 yılda 181 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğimde 5 bin 164 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversite olarak Samsun Üniversitesini kazandırdık.





Sağlıkta toplamda 2943 yataklı 24 hastanenin de aralarında olduğu 25 sağlık tesis yaptık. İlave olarak 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. Şehir hastanemizi bu yaz tamamlayıp hizmete sunacağız. İktidara geldiğimizde şehrimizde 3 adat atık su arıtma tesisi varken bugün 26 atık arıtma tesisiyle belediyelerimizle hizmet veriyoruz.





Samsun Demiryolu hatlarının tamamını yeniledik. Samsun Sivas arasında 431 km’lik demiryolu hattını tüm altyapı ve üstyapısıyla birlikte yeniledik.





Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale Çorum projesini hazırladık, ihale çalışmaları devam ediyor. Toplamda 19 bin dekar araziyi sulayacak barajların yapımına devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimize yaklaşık 4 milyar TL tutarında destek verdik.





Enerjide 306 bin abonesi olan Samsun ve 16 ilçesini doğalgaza kavuşturduk. Ayvacık ilçemizi de en kısa sürede doğalgazla buluşturacağız.





Bu şehrin çehresini hangi eser ve hizmetlerle güzelleştirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Tüm kurumlarımızla eksikleri tamamlamak bizlerin elindedir. Yeter ki kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkalım.



