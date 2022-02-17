Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Prof Dr Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Törenine mesaj
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar adıyla açılışı yapılacak kampüsün, eğitime verdikleri önemi göstermenin yanı sıra, Sancar'a minnet duygularının da bir ifadesi olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Törenine mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi.

Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bilim alanında ülkenin medarıiftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar'a programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür etti.

Hükümet olarak son 20 yılda eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacakları bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetişmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra, Aziz Sancar Hoca'mıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. On yıllar boyunca bu çatı altına eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar Hoca'mız gibi alacakları Nobel ödülleriyle milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancarlarını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canıgönülden tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

Kimse sahip çıkmıyor

'Kimse sahip çıkmıyor'

​CHP'li belediyede engelli asansörleri kaderine terk edildi.
Kılıçlarla saldırdılar

Kılıçlarla saldırdılar

​Yer Cihangir: Kadına şiddeti önleyen esnafa baskın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelli Memurlar Ataması programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelli Memurlar Ataması programında konuşuyor

Son dakika gelişmesini Ukrayna duyurdu.

Bakan Dönmez esnafa yapılacak indirimle ilgili tarih verdi.

"İlk defa böyle bir şey görüyoruz"

​Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi.

​Fanatik Fenerbahçe taraftarından Kulüp Başkanı Ali Koç'a sitem.

​Kravat takmak indirim nedeni olmayacak.

​Dokuz terörist daha etkisiz hale getirildi.

​Türkiye'de bir ilk: Silivri açıklarında görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.