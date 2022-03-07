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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e çağrı: Acil ateşkes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için diplomatik çabalarını aralıksız sürdürüyor. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle görüşen Erdoğan dün de Putin ile 1 saat süren ‘tele zirve’de “acil genel ateşkes” çağrısı yaptı. Erdoğan, ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına fırsat vereceğine dikkat çekerek, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” dedi. İki lider savaş başlamadan hemen önce de 23 Şubat’ta telefonda görüşmüş, Erdoğan, askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Putine çağrı: Acil ateşkes
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin’le 1 saatlik bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek ve barışın yeniden sağlanması için devreye giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon diplomasisi yürüten Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

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ÇABALARIMIZ SÜRECEK

  • Yaklaşık bir saat süren zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini kaydeden Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi. Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu dile getiren Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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SON ZİRVE 23 ŞUBAT’TAYDI

  • Erdoğan ile Putin savaş başlamadan hemen önce de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna meselesinin ele alındığı 23 Şubat’taki görüşmede Erdoğan, askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceği, Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti.

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