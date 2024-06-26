Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rutte'ye görevinde başarılar diledi.
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Hollanda
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rutte'ye görevinde başarılar diledi.
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