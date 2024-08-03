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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0' mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

23:07 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:33 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

2024 Turkcell Süper Kupa maçında, Galatasaray ile Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 5-0'lık tarihi skorla mağlup ederek kupaya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.

Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Beşiktaş
#Süper Kupa
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