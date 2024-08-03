Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik

2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.



Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/I3kELLeWFC