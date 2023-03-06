Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
'Tek gündemimiz depremdir'
'Kavgalarla örülü seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz'
'10 Mart'ta seçim kararı alacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnşallah 10 Mart cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. 11 Mart itibariyle seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.