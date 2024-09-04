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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: 105 sene evvel yakılan meşale bugün de yolumuzu aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bundan 105 sene evvel Sivas’ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır. Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Seren Som
09:06 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:24 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Erdoğan, mesajında,
"Sivas Kongresi’nde her türlü imkânsızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır."
ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı’nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir.

'Genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacak'

Bundan 105 sene evvel Sivas’ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.


Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz.


Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."


CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini ve bunun yolunun meclisin seçimleri yenilemesiyle olabileceğini söyledi. Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın seçime gitmesi, ikincisi, meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Seçimlere Erdoğan giderse yani seçimleri yenileme yetkisi var ama yenilerse dönemi de olduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 çoğunlukla yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın iki buçuk yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabilir. Gelecek. Oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu sözleri CHP'liler arasında tartışma konusu oldu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Sivas Kongresi
#Yıl Dönümü
#Mesaj
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