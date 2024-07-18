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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik: Hayırlı uğurlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

23:30 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:07 - 19/07/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#tff
#Türkiye Futbol Federasyonu
1 saat önce
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