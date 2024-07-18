İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. 1966 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. 2005-07 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hayatı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 1966 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. 2013-2015 yılları arasında Trabzonspor Kulübü'nün başkanlığını yapmıştır. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu’nun özgeçmişi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon'da doğdu. İş insanı, spor yöneticisi ve eski Trabzonspor başkanıdır.
Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. Organizasyon, petrol ve inşaat işleri yaptı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.
26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.
27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi karşısında 2024 TFF Başkanlığı Seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğmuştur. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı. 12 yaşından beri İstanbul’da yaşamaktadır. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur.