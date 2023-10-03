Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Sivil anayasa talebi aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Yüksek yargı organlarımızın tamamını sundukları hizmetin saygınlığına kavuşturmaya gayret ettik. Bugün Yüksek yargı organlarımızın hepsi ferah, görkemli binalarda milletimize hizmet veriyor. Türkiye adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor.





Milletimize vaadimiz olan 'Türkiye Yüzyılı' vaadini Adaletin de Yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunu da hep beraber dayanışma içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz.





Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.





Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir.





Amacımız Cumhuriyetimizin 2'nci asrına birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmiş bir şekilde girmektir. Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül'ün rejimin perçinlediği prangaları söküp atma vakti gelmiştir.





Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır.





(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.





Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir.





Uzun yıllar sonra ilk kez parlamentomuzda ve kamuoyunda oluşan müspet atmosferi çok kıymetli gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi hakikatin kıvılcımı farklı fikirlerin çarpışmasından doğar. Türk demokrasisinin ilk serbest seçimlerin yapıldığı 1950'den beri maruz kaldığı onca vesayet girişimine rağmen her seferinde ayakta tutan işte bu güçlü vasfıdır.





Meşru yollar varken gayri meşru yollara tevessül edenler milletin canına, malına, huzuruna kast edenler, vatanımızın bekasına tehdit oluşturanlar bu pervasızlıklarının hesabını yargı önünde mutlaka vermek zorundadır.





(Batıdaki mahkemelerde terör üyelerine ilişkin verilen kararlar) Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak eli kanlı canilere gösterilen bu müsamahakar tavrı biz gerçekten anlayamıyoruz. Klasör dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz. FETÖ amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah görür.





(Ankara'daki saldırıya ilişkin) Her açıdan vahşi, alçak ve canice bir saldırıyla ve buna teşebbüs eden bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmesiydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı 'siyasi sığınmacı' denilerek korunacak birileri tarafından adeta baş tacı edilecekti.





Dostlarımızdan, kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli.



