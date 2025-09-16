Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sosyal konut müjdesi: 'Talimatı verdim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yapılacak olan yeni sosyal konut projesine değindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki ay detaylar halkımızla paylaşılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yurda dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Asrın felaketi sonrası yoğun inşa çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan,
"Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?"
şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var.
"TOKİ 81 ilde arazi ve proje çalışmalarını sürdürüyor"
Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz.
"Detaylar önümüzdeki ay paylaşılacak"
Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."
