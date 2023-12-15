Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Aralık ayının sonuna doğru büyükşehir adaylarını açıklamayı hedefliyoruz

"Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin konu başlıkları neler?" sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu, bu görüşmenin ana başlıklarını bir F16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda da bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler millet meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de dış işleri komisyonumuz şu anda kongreyle bu gelişmeleri yürütüyor. Bir diğer adım da özellikle Gazze konusunu Sayın Biden ile etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bini aşkın, çocuk, kadın yaşlı, okullar, camiler bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu ve bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere dedik buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik" ifadelerini kullandı.