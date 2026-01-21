Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 yıl önceki vizyonu Davos’ta yankılandı: "Masada değilsek menüdeyiz" itirafı

Kanada Başbakanı Mark Carney’in Davos Zirvesi’ndeki sözleri, Erdoğan’ın 13 yıl önce çizdiği vizyonun ve 7 Ocak’taki son uyarısının haklılığını, kıtalar ötesinden bir "itiraf" niteliğinde dünya gündemine taşıdı.

“NOSTALJİ STRATEJİ DEĞİLDİR"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel sistemdeki büyük kırılmalara dikkat çekti. "Nostalji bir strateji değildir" diyerek eski düzenin artık geri gelmeyeceğinin altını çizen Carney, orta ölçekli güçlerin içinde bulunduğu tehlikeyi şu çarpıcı ifadelerle dile getirdi:

"MASADA DEĞİLSEK MENÜDEYİZ"

Carney, "kurallara dayalı uluslararası düzenin hâlâ anlatıldığı gibi işliyormuş gibi konuşmayı bırakmak" gerektiğini vurgulayarak, mevcut durumu; "Adını koyalım; en güçlülerin ekonomik bütünleşmeyi baskı aracı olarak kullandığı, giderek sertleşen bir büyük güç rekabeti sistemi" olarak tanımladı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu silah, tarifeleri ise koz olarak kullandığını belirten Carney'in bu sözleri, Erdoğan’ın vizyonunu akıllara getirdi.

ERDOĞAN AYNI GERÇEĞİ HAYKIRMIŞTI

Carney’in Davos’taki bu çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece birkaç hafta önce, 7 Ocak’ta yaptığı ve küresel paylaşım savaşına dikkat çektiği şu sözlerini bir kez daha hafızalara getirdi:

"Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız."

13 YIL ÖNCEKİ KONUŞMASI AKILLARA GELDİ

Bugün G7 ülkesi Kanada'nın Başbakanı'nın "menüde olma" korkusuyla kurduğu cümleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında küresel güç dengelerine ve Avrupa Birliği’ne karşı yaptığı tarihi "kurt-kuzu" benzetmesini hatırlattı.

Erdoğan’ın o dönem Türkiye’nin edilgen bir rolü kabul etmeyeceğine, masada kuzu değil, oyun kurucu olarak yer alacağına dair sergilediği kararlı duruş; aradan geçen 13 yılın ardından bugün Kanada gibi ülkelerin varoluşsal kaygısı haline gelmiş durumda.

MENÜDE KANADA VAR

Davos 2026 oturumunda konuşan Carney, özellikle ABD’nin Kanada üzerindeki ekonomik ve siyasi baskılarının (gümrük vergisi tehditleri ve "51. eyalet" söylemleri) gölgesinde bu itiraflarda bulundu. Erdoğan'ın yıllar önce "kurt ve kuzu" üzerinden yaptığı uyarının küresel ölçekteki karşılığı, bugün Kanada'nın "menüye konulma" endişesiyle vücut buldu.

MACRON DA AYNI NOKTAYA GELDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Davos’ta benzer bir tespitte bulunarak Batı merkezli düzenin çöküşüne işaret etti. Macron, "Bu, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, kuralların olmadığı bir dünyaya doğru bir kayma; yalnızca en güçlünün hukukunun geçerli olduğu ve emperyal emellerin yeniden su yüzüne çıktığı bir düzen" ifadelerini kullandı.



