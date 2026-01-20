Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Putin'in temsilcisi Dmitriyev'in Davos'ta ABD'li yetkililerle görüşeceği belirtildi

Putin'in temsilcisi Dmitriyev'in Davos'ta ABD'li yetkililerle görüşeceği belirtildi

13:4220/01/2026, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Davos'a giden Dmitriyev'in burada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bırakan Peskov, "Dmitriyev'in ABD heyetinden bazı yetkililerle görüşme planı var." ifadesini kullandı.
Davos'a giden Dmitriyev'in burada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bırakan Peskov, "Dmitriyev'in ABD heyetinden bazı yetkililerle görüşme planı var." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, İsviçre'nin Davos kasabasında ABD'li bazı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmasını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Peskov, "Bu girişimin tüm ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, sadece Gazze ile mi ilgili yoksa daha geniş bir bağlamda mı olacak? Şu ana kadar bu konuda birçok soru var ve Amerikalılarla görüşmelerimiz sırasında bu soruların yanıtlarını almayı umuyoruz." dedi.

Davos'a giden Dmitriyev'in burada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bırakan Peskov, "Dmitriyev'in ABD heyetinden bazı yetkililerle görüşme planı var." ifadesini kullandı.

ABD ile ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Peskov, Dmitriyev'in Ukrayna'da barış sağlanması konusunda ilgili tarafalara çeşitli mesajları da ilettiğini aktardı.

Peskov, Paris'te G7 ülkeleri ile Rusya arasında bir görüşmeye yönelik davet almadıklarını da sözlerine ekledi.

#ABD
#Davos
#Kremlin
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kante kimdir? N’Golo Kante futbol kariyeri