Putin'in temsilcisi Dmitriyev'in Davos'ta ABD'li yetkililerle görüşeceği belirtildi

Rusya'nın Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmasını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Peskov, "Bu girişimin tüm ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, sadece Gazze ile mi ilgili yoksa daha geniş bir bağlamda mı olacak? Şu ana kadar bu konuda birçok soru var ve Amerikalılarla görüşmelerimiz sırasında bu soruların yanıtlarını almayı umuyoruz." dedi.