Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki mahkuma af getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki mahkuma af getirildi

10:1030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Hükümlü Kerim Boran ile Naci Kılıç’ın kalan cezaları, Adli Tıp Kurumu’nun “sürekli hastalık”, “kocama” ve “sakatlık” raporları doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki mahkûmun kalan hapis cezalarını, sağlık durumları nedeniyle kaldırdı.


Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.


Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca çıkarılan kararlara göre, 2 Nisan 2021'de ağır suçlardan hüküm giyen Kerim Boran'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun
"sürekli hastalık ve kocama hali"
raporu doğrultusunda affedildi.

Sağlık raporları dikkate alındı


Ayrıca silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, örgüt kurma, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 54 yaşındaki Naci Kılıç’ın da kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun
"sakatlık hali"
gerekçesiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan af kararlarının, cezaevindeki hasta ve yaşlı hükümlülere ilişkin sağlık raporları çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.



#Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı
#Anayasa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama formülü