Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki mahkuma af getirildi

Ayrıca silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, örgüt kurma, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 54 yaşındaki Naci Kılıç’ın da kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun

"sakatlık hali"