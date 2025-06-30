Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki mahkuma af getirildi

Recep Tayyip Erdoğan
Hükümlü Kerim Boran ile Naci Kılıç’ın kalan cezaları, Adli Tıp Kurumu’nun “sürekli hastalık”, “kocama” ve “sakatlık” raporları doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki mahkûmun kalan hapis cezalarını, sağlık durumları nedeniyle kaldırdı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca çıkarılan kararlara göre, 2 Nisan 2021'de ağır suçlardan hüküm giyen Kerim Boran'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun
"sürekli hastalık ve kocama hali"
raporu doğrultusunda affedildi.
Sağlık raporları dikkate alındı
Sağlık raporları dikkate alındı
Ayrıca silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, örgüt kurma, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 54 yaşındaki Naci Kılıç’ın da kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun
"sakatlık hali"
gerekçesiyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan af kararlarının, cezaevindeki hasta ve yaşlı hükümlülere ilişkin sağlık raporları çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.
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