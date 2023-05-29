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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını artırdığı iller dikkat çekti

İkinci tur seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderlerinin memleketlerinde oy oranlarını artırdı.

10:20 . 29/05/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu sonrası memleketi Rize için özel çalışma yapılması talimatı veren
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın Rize’de oyları 72,7’den 75,8’e yükseldi.

Oğan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin memleketinde oyu yükseldi

Erdoğan, ikinci turda kendisini destekleyen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır’da oylarını 25,2’den yüzde 33’e çıkarırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de yüzde 16,2’den 17,7’ye, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de de yüzde 62,3’den 66,1’e yükseltti.

Erdoğan’ın ilk turda en yüksek oy aldığı 5 il değişmedi. Bu iller Bayburt (yüzde 82,4), Gümüşhane (yüzde 78,6), Çankırı (yüzde 76,7), Yozgat (yüzde 76,3) ve Rize (yüzde 75,8) oldu. Erzurum’da da Cumhurbaşkanı Erdoğan oylarını 68,5’ten 73,5’e çıkardı.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#oy
1 saat önce
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